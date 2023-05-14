الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس عاطل بحوزته 50 طربة حشيش في المنتزه بالإسكندرية

حبس
حبس

قررت المنتزة ثالث بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمزاولة نشاطه الإجرامي والاتجار بالمواد المخدرة وحيازته 50 طربه من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات لفحصها.
تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير مرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات سرية مسجله، بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذا من دائرة قسم شرطة المنتزة ثالث، شرق الإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وإستهدافه والقي القبض عليهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث، وبتفتيشه عثر وبحوزته علي 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

4 أيام على ذمة التحقيق إجراءات القانونية الإجراءات القانونية اللازمة الاتجار في المواد المخدرة اللواء خالد البروى مدير أمن الإسكندرية قسم شرطة المنتزه ثالث

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