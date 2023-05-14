الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور د.محمد أيمن نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث أعضاء المجلس، وذلك برحاب جامعة عين شمس.

وفي بداية الاجتماع، قدم المجلس الشكر لجامعة عين شمس على استضافتها فعاليات الاجتماع، التي ناقش خلالها عددًا من الموضوعات والملفات الخاصة بدور ومساهمة الجامعات المصرية في البحث العلمي، والتي منها:
- اعتماد القواعد الموحدة لعمل مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.
- اعتماد الكتيب المتضمن كافة لوائح أخلاقيات البحث العلمي التي سبق وأن وافق عليها المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأقرها المجلس الأعلى للجامعات، وتعميمه على الجامعات وتحويله إلى كتيب إلكتروني؛ ليتم رفعه على موقع المجلس الأعلى للجامعات.
- تشكيل لجنة لدراسة دعم تدويل النشر لقطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية والآداب، وتحفيز الباحثين في هذا القطاع على النشر باللغة الإنجليزية بـweb Scopus of science.
- تشكيل لجنة لدراسة نموذج الأعمال المناسب للاستثمار في المحتوى الرقمي المتاح على منصة المجلات العلمية المحلية التي يستضيفها بنك المعرفة المصري.
- اعتماد الدليل الاسترشادي الموحد لسياسات الملكية الفكرية بالجامعات الحكومية المصرية، مع تعميمه على الجامعات، ورفعه على موقع المجلس الأعلى للجامعات.
- اعتماد خطط العمل التنفيذية المقترحة من الجامعات للمشروعات، والأنشطة، والفعاليات المتعلقة بالملكية الفكرية.
كما ناقش المجلس بعض الإجراءات الخاصة بقبول الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا للعام الجامعي 2023/2024.

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