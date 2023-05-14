الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم قنا": انتظام سير امتحانات نهاية العام دون شكاوى

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، اليوم الأحد، انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثانى للصف السادس الابتدائي، والصفين الأول والثاني الإعدادي، والصف الثاني الثانوي، للعام الدراسي 2022-2023م، بجميع مدارس المحافظة.

وأشار الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن إجمالي عدد طلاب الصف السادس الابتدائي 67561 طالبًا وطالبة، وبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول الإعدادي 65960 طالبًا وطالبة، بينما بلغ إجمالي عدد طلاب الصف الثاني 58315 طالبًا وطالبة بإجمالي 430 لجنة بجميع مدارس المحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية، وتشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية؛ لمتابعة سير الامتحانات، على مدار اليوم والوقوف على كل المشكلات أو المعوقات إن وجدت وحلها فورًا.

كما وجه بضرورة توفير الأجواء المناسبة وكل سبل الأمن والطمأنينة للطلاب لأداء امتحاناتهم على الوجه الأمثل.

وشدد وكيل الوزارة، على عدم السماح لأي طالب باصطحاب الهاتف المحمول داخل مقر اللجنة والتصدي لأي محاولات غش بأي صورة وتطبيق الإجراءات المتبعة حيال ذلك طبقًا للقرارات الوزارية المنظمة مع الالتزام بتوفير المناخ والأجواء الهادئة لجميع الطلاب.

اجمال اعدادي إعداد الأول الإعدادي الامتحانات التربية والتعليم الهاتف المحمول

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