الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماركا: ريال مدريد يغلق الباب أمام مبابي بعد تألق فينيسيوس

مبابي وفينيسيوس
مبابي وفينيسيوس

لا يزال الغموض يحوم حول مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان مبابي قد ارتبط اسمه بإمكانية الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، والانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني منذ الصيف الماضي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد قد تصرف نظر عن صفقة التعاقد مع مبابي في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، نجح في خطف الأنظار بشدة، بعد تألقه خلال الفترة الماضية.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن فينيسيوس جونيور نجح في كسب ثقة إدارة ريال مدريد، الأمر الذي قد يجعل النادي يصرف النظر عن صفقة مبابي، في ظل توتر العلاقات بين الناديين.

وأشارت الصحيفة، إلى توتر العلاقة بين فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، وناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، وبالتالي فإن هذا سيؤثر سلبًا على المفاوضات بين الطرفين.

ويرى مسئولو ريال مدريد أن فينيسيوس يؤدي نفس مستوى مبابي ويقدم أداءً مميزًا ومناسبًا لطريقة لعب الفريق في جميع البطولات هذا الموسم، كذلك ستكون الصفقة مُكلفة للغاية لإدارة النادي الملكي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي، صاحب الـ24 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2025.

بينما ينتهي العقد الحالي للمهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، صاحب الـ22 عامًا، رفقة ريال مدريد في يونيو 2024.

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