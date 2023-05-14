الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

علاء عز: 20 مليون يورو لتحويل المخابز البلدية من السولار إلى الغاز

الدكتور علاء عز
الدكتور علاء عز

أعلن الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأورو متوسطية أنه يجري حاليا دراسة مشروع تحويل المخابز البلدية الموجودة في مصر للعمل باستخدام الغاز الطبيعي أو الكهرباء، بدلا من السولار في إطار خطة الحكومة لترشيد استخدام الطاقة التقليدية والتحول إلى الطاقة النظيفة.

وأشار أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأورو متوسطية، في تصريحات على هامش ورشة العمل التي نظمتها غرفة التجارية بالإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي للتوعية بأهمية المياه، إلى أنه سيتم الانتهاء من الدراسة خلال 4 شهور، لافتا إلى المشروع سيمول من الاتحاد الأوروبي والمعونة الايطالية بنحو 20 مليون يورو.

وأضاف أن مصر بها نحو 28 ألف مخبز تم تحويل بعضها للعمل بالغاز الطبيعي، فيما توجد مخابز حتى الآن لم يصلها شبكات توصيل الغاز الطبيعي، ولفت إلى أنه فور الانتهاء من الدراسة سيتم التنفيذ تجريبيا في محافظة بورسعيد للتعرف على العقبات التى تواجه تنفيذ المشروع لافتا الى أن المرحلة الثانية تتضمن محافظة الإسماعيلية.

استخدام الطاقة استخدام اسماعيل الاتحاد الأوروبي الإسكندرية

الأكثر قراءة

البورصة المصرية تتيح أسعار الذهب على موقعها الإلكترونى

رئيس جامعة بني سويف يستقبل البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام

حبس عاطل حاول ترويج الحشيش في منطقة باب شرقي بالإسكندرية

بدء امتحانات البكالوريوس بكليات الجامعة اليابانية 27 مايو والدراسات العليا 3 يونيو

محافظ بني سويف يحيل واقعة حريق معرض خاص للنيابة العامة

خلال الموجة 21.. إزالة 1131 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية