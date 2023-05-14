علاء عز: 20 مليون يورو لتحويل المخابز البلدية من السولار إلى الغاز

أعلن الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأورو متوسطية أنه يجري حاليا دراسة مشروع تحويل المخابز البلدية الموجودة في مصر للعمل باستخدام الغاز الطبيعي أو الكهرباء، بدلا من السولار في إطار خطة الحكومة لترشيد استخدام الطاقة التقليدية والتحول إلى الطاقة النظيفة.

وأشار أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأورو متوسطية، في تصريحات على هامش ورشة العمل التي نظمتها غرفة التجارية بالإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي للتوعية بأهمية المياه، إلى أنه سيتم الانتهاء من الدراسة خلال 4 شهور، لافتا إلى المشروع سيمول من الاتحاد الأوروبي والمعونة الايطالية بنحو 20 مليون يورو.

وأضاف أن مصر بها نحو 28 ألف مخبز تم تحويل بعضها للعمل بالغاز الطبيعي، فيما توجد مخابز حتى الآن لم يصلها شبكات توصيل الغاز الطبيعي، ولفت إلى أنه فور الانتهاء من الدراسة سيتم التنفيذ تجريبيا في محافظة بورسعيد للتعرف على العقبات التى تواجه تنفيذ المشروع لافتا الى أن المرحلة الثانية تتضمن محافظة الإسماعيلية.