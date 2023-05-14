وكيل تعليم مطروح يتابع سير امتحانات النقل في مدارس قطاع البنجر

أجرى عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، جولة تفقدية جديدة مفاجئة لمتابعة مسار العملية الامتحانية للفصل الدراسي الثاني بلجان مدارس قطاع البنجر التعليمي أقصي شرق المحافظة.

وتفقد شحاتة، اللجان الفرعية بمدرستيّ الخليل إبراهيم الثانوية المشتركة بالقرية ٢٣، وأبوعبيدة بن الجراح الابتدائية بالقرية ٢٦، حيث أدى طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي الامتحان في مادة الرياضيات فترة أولى لمدة ساعتين وأدى طلاب الأدبي الامتحان بذات الفترة الامتحان في مادة الجغرافيا لمدة ساعتين أيضًا وأدى طلاب القسم العملي الفترة الثانية الامتحان في مادة الأحياء لمدة ساعتين وفي نفس الفترة أدي طلاب القسم الادبي الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بذات المدة الزمنية.

وأوضح أنه أدي طلاب الصف الخامس الابتدائي الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية فترة واحدة لمدة ساعة ونصف فقط كذلك ادي طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية فترة أولي لمدة ساعة ونصف ومهارات مهنية فترة ثانية بذات المدة الزمنية.

جاء ذلك بحضور أحمد فتح الباب مدير مركز التطوير التكنولوجي وحسن فوزي مسئول المتابعة بالمديرية

وأطمأن وكيل تعليم مطروح على سير امتحانات النقل بمدارس قري القطاع التسعة وسط أجواء هادئة حيث جاءت أسئلة الامتحانات واضحة وخالية من الغموض وفي مستوي الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج وبما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية.

واطمأن مدير المديرية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام تعليم مطروح على أن العملية الامتحانية لصفوف النقل بالمدارس (عام / فني) تسير في وضعها الصحيح بانضباط والتزام من كافة المشاركين فى العملية الامتحانية بالتعليمات والضوابط المنظمة ولم ترد أي شكوي بشأن الامتحانات على مستوى جميع الادارات التعليمية.

جانب من جولة وكيل تعليم مطروح

IMG-20230514-WA0017

IMG-20230514-WA0016

IMG-20230514-WA0015

IMG-20230514-WA0012

IMG-20230514-WA0013

IMG-20230514-WA0014

IMG-20230514-WA0011