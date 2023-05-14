شركة "تي إن إيه" الأسترالية: نتطلع للمزيد من التعامل الاستراتيجي مع مصر

شركة "تي ان ايه" الأسترالية: نتطلع للمزيد من التعامل الاستراتيجي مع مصر

أعرب تياج جروريز، العضو المنتدب لشركة "تي إن إيه" الأسترالية المتخصصة في تصنيع الماكينات الخاصة بالتصنيع وتعبئة محصول البطاطس، عن تطلعه إلى المزيد من استمرار العمل في التعامل الاستراتيجي مع مصر.



وقال تياج جروريز - في كلمته خلال افتتاح موسم حصاد القمح في شرق العوينات بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن شركتنا رائدة في تصنيع خطوط إنتاج البطاطس حيث قمنا بتوريد أكثر من 14000 ماكينة، ونعمل في 120 دولة حول العالم.. ونحن نفخر بهذه الفرصة لدعم هذا المشروع والاستفادة من خبراتنا في مجال تصنيع البطاطس.



وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوضح التزاما شديدا بتطوير القطاع الصناعي بمصر، وفي نفس الوقت الحرص على الحفاظ على البيئة، وذلك طبقا لتوصيات مؤتمر المناخ (كوب 27) الذي أكد أهمية التطوير الصناعي تزامنا مع الحفاظ على البيئة من خلال تصميم مصانع صديقة للبيئة.



وأوضح جروريز، أن شركة "تي إن إيه" قامت بالتعاون مع شركة (Optima solutions) بتوريد خط إنتاج بطاطس نصف بطاقة 10 أطنان/ الساعة، وخط إنتاج البطاطس المهروسة بطاقة 2 طن / الساعة باستخدام أحدث الماكينات والتكنولوجيا للتأكد من كفاءة إنتاج منتج عالمي عالي الجودة وذلك بتقليل استخدام الطاقة والانبعاث الكربوني وأهداف الاستدامة الصناعية الأخرى.



وأكد أن شركة "تي إن إيه" فخورة بالمشاركة في هذا المشروع، معربا عن شكره وتقديره للرئيس السيسي والدولة المصرية على المجهود العظيم لإتمام هذا المشروع بنجاح.



واختتم جروريز كلمته قائلا " نقوم حاليا بتوسعات لهذا المشروع لتعزيز القدرة على إنتاج منتجات جديدة من البطاطس والبطاطا الحلوة وزيادة خطوط إنتاج المحاصيل الزراعية لتطوير منطقة العوينات".