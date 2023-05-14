وزير التموين: 10 ملايين دولار لشراء لحوم حية من جيبوتى

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أن الأحداث التي تجري في السودان أثرت بشكل كبير على إمدادات اللحوم الحية من البلد الشقيق.

وأضاف وزير التموين، خلال كلمة بافتتاح فعاليات موسم حصاد القمح في شرق العوينات، صباح الأحد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه بمجرد توقيع الهدنة شهدنا الانتظام وتجميع ما بين 3 آلاف إلى 4 آلاف رأس على الحدود.

وأشار إلى الاتفاق على توفير اللحوم الحية من جيبوتي، مؤكدًا تواصله مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من أجل فتح الاعتماد بـ10 ملايين دولار، لتأمين وصول الرءوس الحية من جيبوتي استعدادًا لعيد الأضحى.