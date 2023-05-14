الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يواجه سبورتنج والزمالك أمام وداد السمارة المغربي في كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

يد الأهلي في مواجهة
يد الأهلي في مواجهة صعبة مع سبورتنج

تقام اليوم 8 مباريات في الدور الأول لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس رقم 39 للرجال والسيدات لكرة اليد التي يستضيفها النادي الأهلي بصالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء .

في المجموعة الأولى ببطولة الرجال يلتقي الزمالك مع وداد السمارة المغربي في السابعة مساء بصالة الأمير عبد الله الفيصل تسبقها مباراة شباب كينشاسا الكونغولي مع فانز الكاميروني في الرابعة عصرا بصالة الشهداء.

وتحدد مباراة الزمالك وداد السمارة الفريق الذي سيتصدر المجموعة بعدما حقق كل فريق ثلاثة انتصارات حيث فاز الزمالك على فانز الكاميروني 41-21 وعلى ريد ستار الإيفواري 42-22 وعلى شباب كينشاسا الكونغولي 51- 29 في حين فاز وداد السمارة على شباب كينشاسا 10 - صفر  لحضور الفريق الإيفواري متأخرا وعلى فانز 28- 26 وعلى ريد ستار.

وفي المجموعة الثانية يلتقي الأهلي مع سبورتنج السكندري في التاسعة مساء بصالة الأمير عبد الله الفيصل تسبقها مباراة رجاء أغادير المغربي مع كيركوس الإثيوبي بنفس الصالة في الساعة الخامسة عصرًا.  

وستحدد نتيجة مباراة الأهلي وسبورتنج الفريق الذي سيتأهل كأول المجموعة بعد أن حقق كل منهما انتصارين حيث فاز الأهلي على كيركوس الإثيوبي 59 -8 وعلى رجاء أغادير المغربي 40 -16 في حين فاز سبورتنج على رجاء أغادير 33- 25 وعلى كيركوس 52- 15 .

وفي المجموعة الأولى لبطولة السيدات يلتقي الجمعية النسائية بالمكنين التونسي مع فانز الكاميروني في الثالثة عصرا بصالة الأمير عبد الله الفيصل و بيترو أتلتيكو الأنجولي مع الأمن الرئاسي الكونغولي في الثامنة  مساء على صالة الشهداء.

 وفي المجموعة الثانية يلتقي الأهلي مع النواصر المغربي في الثانية ظهرا على صالة الشهداء و أول أغسطس الأنجولي مع هابيتات الإيفواري في السادسة مساء على صالة الشهداء. 

كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد الاهلى لزمالك وداد السمارة المغربي سبورتنج

الأكثر قراءة

حماة وطن بالمنوفية: الحوار الوطني يناقش جميع مشاكل المواطنين

الرئيس السيسى لمسئولى مشروع حصاد القمح فى وادى الشيح: أهنئكم على زراعتكم فيه

مسجل خطر وراء ترويج 50 كيلو هيدرو بأبو زنيمة

أسعار السمك اليوم 14-5-2023 في القاهرة.. والدواجن واللحوم

أسعار بيض المائدة اليوم الأحد 14-5-2023

القبض على مسجل خطر حاول ترويج 5 كيلو حشيش في المنتزه بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

د.أحمد الخميسى

الذات.. الإنسان.. الآخرون

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية