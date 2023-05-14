الأهلي يواجه سبورتنج والزمالك أمام وداد السمارة المغربي في كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

تقام اليوم 8 مباريات في الدور الأول لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس رقم 39 للرجال والسيدات لكرة اليد التي يستضيفها النادي الأهلي بصالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء .

في المجموعة الأولى ببطولة الرجال يلتقي الزمالك مع وداد السمارة المغربي في السابعة مساء بصالة الأمير عبد الله الفيصل تسبقها مباراة شباب كينشاسا الكونغولي مع فانز الكاميروني في الرابعة عصرا بصالة الشهداء.

وتحدد مباراة الزمالك وداد السمارة الفريق الذي سيتصدر المجموعة بعدما حقق كل فريق ثلاثة انتصارات حيث فاز الزمالك على فانز الكاميروني 41-21 وعلى ريد ستار الإيفواري 42-22 وعلى شباب كينشاسا الكونغولي 51- 29 في حين فاز وداد السمارة على شباب كينشاسا 10 - صفر لحضور الفريق الإيفواري متأخرا وعلى فانز 28- 26 وعلى ريد ستار.

وفي المجموعة الثانية يلتقي الأهلي مع سبورتنج السكندري في التاسعة مساء بصالة الأمير عبد الله الفيصل تسبقها مباراة رجاء أغادير المغربي مع كيركوس الإثيوبي بنفس الصالة في الساعة الخامسة عصرًا.

وستحدد نتيجة مباراة الأهلي وسبورتنج الفريق الذي سيتأهل كأول المجموعة بعد أن حقق كل منهما انتصارين حيث فاز الأهلي على كيركوس الإثيوبي 59 -8 وعلى رجاء أغادير المغربي 40 -16 في حين فاز سبورتنج على رجاء أغادير 33- 25 وعلى كيركوس 52- 15 .

وفي المجموعة الأولى لبطولة السيدات يلتقي الجمعية النسائية بالمكنين التونسي مع فانز الكاميروني في الثالثة عصرا بصالة الأمير عبد الله الفيصل و بيترو أتلتيكو الأنجولي مع الأمن الرئاسي الكونغولي في الثامنة مساء على صالة الشهداء.

وفي المجموعة الثانية يلتقي الأهلي مع النواصر المغربي في الثانية ظهرا على صالة الشهداء و أول أغسطس الأنجولي مع هابيتات الإيفواري في السادسة مساء على صالة الشهداء.