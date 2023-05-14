دراسة: التمييز ضد المرأة في مراحل العمر الأولى يسبب خللا في عمل المخ

أكدت دراسة بحثية أجراها مجموعة من أطباء الأعصاب والأطباء النفسيين وخبراء الصحة النفسية على وجود علاقة وثيقة بين التمييز ضد المرأة خلال السنين الأولى من العمر وبين عمل وأداء المخ لديهن الذى يتأثر بشكل كبير بالإضافة إلى تراجع الأداء الدراسي لدى النساء اللاتى يعانين من تبعات التمييز الواقع عليهن.

وأوضحت الدراسة، التى أجرتها الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم بناء على تحليل بيانات لمجموعة من النساء من إجمالي 29 دولة من مختلف أنحاء العالم، أن النساء التي يعانين من التمييز العنصري يمكن أن يعانين من العديد من المشكلات النفسية بالإضافة إلى ضعف الاداء الدراسي في المراحل الأكبر من العمر.

وشملت الدراسة مجموعة تصل إلى 8 ألالاف سيدة من إجمالى 29 دولة حول العالم بعد الخضوع لاشعة رنين مغناطيسى على المخ وذلك بهدف معرفة تأثير تعرض هؤلاء النساء لممارسات التمييز وعلاقتها بتاثر عمل وظائف المخ او تطور وظائفه.

وكشف الباحثون عن ان هناك مجموعة من النساء، من البلدان التى لديها مؤشرات عالية فى التمييز العنصرى المبنى على الجنس، يعانين من وجود ثلاث مناطق بالمخ يقل حجمها عن مثيلاتهن من النساء اللاتى يعشن فى بلدان يقل فيها معدلات التمييز العنصرى.

وأضاف الباحثون ان هذه المناطق الثلاثة بالمخ تقع فى النصف الايمن من المخ.

وأوصت الدراسة بضرورة العمل على منع ممارسات التمييز ضد النساء فى مراحل العمر الاولى لانها ستؤثر بشكل حتمى عليهن فى مراحل أكبر من العمر وربما تؤثر على معدلات الذكاء الديهن ايضا، داعية قادة الدول التى ترتفع لديهن مؤشرات التمييز ضد المرأة الى العمل بشكل جاد على إنهاء هذه الممارسات التى تؤثر على معاناتهن فى مراحل أكبر من العمر وإنهاء هذه الانماط من معاملة النساء التى تؤثر على صحتهن النفسية والجسدية.