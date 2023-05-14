172 ألفًا و899 طالبًا يؤدون امتحانات النقل في كفر الشيخ دون شكاوى

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أداء 172 ألفًا و899 طالبًا وطالبة، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل: الثاني الثانوي، الأول والثاني الإعدادي، الثاني الثانوي تعليم فني، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، واطمأن إلى حسن سير الامتحانات، مؤكدًا عدم تلقي الغرفة أي شكاوى أو مخالفات.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن 24175 طالبًا وطالبة بالصف الثاني الثانوي أدوا امتحانات مادة الأحياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، فيما أدى 63176 طالبًا وطالبة في الصف الأول الإعدادي في مادة الجبر والإحصاء، وأدى 577776 طالبًا وطالبة في الصف الثاني الإعدادي في مادة اللغة الإنجليزية.

وأدى 27781 طالبًا وطالبة في الصف الثاني تعليم فني في مادتيّ أمن الصناعي ومبادئ الرسم الفني للتعليم الصناعي، ومواد التخصص محاصيل للتعليم الزراعي ومواد الجدارات للتعليم الفندقي مادتيّ الإحصاء والمواد التجارية للتعليم التجاري.

وتفقد محمد عبدلله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بمدرسة صندلا الثانوية المشتركة التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، كما تابع أعمال امتحانات الصف الثاني الثانوي والصف الثاني تعليم فني من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية.

وأشار محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى أنه تم توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير اللجان الامتحانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، ومع التشديد على عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.