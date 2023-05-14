وزير التموين: إنفاق 7.7 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومى للصوامع

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المشروع القومي للصوامع شهد إنشاء 50 صومعة، وأصبح يستوعب أكثر من 3 ملايين طن من القمح.

وأكد، خلال افتتاح موسم حصاد القمح بشرق العوينات، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن المشروع القومي للصوامع يعد جزءًا أساسيًا من البنية الأساسية اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار إلى إنفاق 7.7 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومي للصوامع، حيث حافظت الصوامع على 13% من الفاقد من القمح، كما أنه سيتم توفير نحو 300 ألف طن سعات تخزينية لنحو مليون طن مستهدف من القمح بتوشكى.