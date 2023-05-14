الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير التموين: إنفاق 7.7 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومى للصوامع

وزير التموين
وزير التموين

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المشروع القومي للصوامع شهد إنشاء 50 صومعة، وأصبح يستوعب أكثر من 3 ملايين طن من القمح.

وأكد، خلال افتتاح موسم حصاد القمح بشرق العوينات، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن المشروع القومي للصوامع يعد جزءًا أساسيًا من البنية الأساسية اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار إلى إنفاق 7.7 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومي للصوامع، حيث حافظت الصوامع على 13% من الفاقد من القمح، كما أنه سيتم توفير نحو 300 ألف طن سعات تخزينية لنحو مليون طن مستهدف من القمح بتوشكى.

الأمن الغذائي التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية 7 مليارات جنيه المشروع القومي للصوامع القمح بتوشكى

الأكثر قراءة

حماة وطن بالمنوفية: الحوار الوطني يناقش جميع مشاكل المواطنين

الرئيس السيسى لمسئولى مشروع حصاد القمح فى وادى الشيح: أهنئكم على زراعتكم فيه

"سمايلي فرايز" أكبر مصنع للبطاطس المقلية في الشرق الأوسط (صور)

أسعار السمك اليوم 14-5-2023 في القاهرة.. والدواجن واللحوم

مسجل خطر وراء ترويج 50 كيلو هيدرو بأبو زنيمة

أسعار بيض المائدة اليوم الأحد 14-5-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

د.أحمد الخميسى

الذات.. الإنسان.. الآخرون

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية