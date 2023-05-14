الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين: 420 لجنة لاستقبال موسم القمح فى مختلف المحافظات

الدكتور على مصيلحى
الدكتور على مصيلحى

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، اليوم الأحد، أن محصول القمح يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر، فهو يعد الأساس لإنتاج رغيف الخبز الذي يعتبر جزءا من الأمن الغذائي الحقيقي للشعب المصري، مشيرا إلى وجود 420 لجنة تعمل على جميع أنحاء الجمهورية لاستقبال موسم حصاد القمح.

وقال المصيلحي - في كلمته خلال افتتاح موسم حصاد القمح بشرق العوينات بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي - إن موسم الحصاد يبدأ دائما في النصف الثاني من شهر أبريل، ويستمر إلى النصف الثاني من شهر يونيو، لافتا إلى أن وزارتي التموين والزراعة واستصلاح الأراضي تقومان قبل هذا الموسم بالتنسيق الكامل حتى يمكن إعداد كل الإمكانيات اللازمة لاستقبال هذا الموسم، عبر اللجان والتي تتكون اللجنة الواحدة منها من وزارة التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والوزان المعتمد وأمين الشونة ورئيس الموقع وذلك لنكون على دراية بحجم العمل المبذول". 

وأضاف أن التجهيز لموسم الحصاد يتطلب عناية هامة جدا، حيث تنعقد غرفة عمليات يوميا في الوزارة وكل المديريات لتجميع كافة البيانات والأعمال لمتابعة هذا الموسم. 

وأشار إلى أن المساحة المنزرعة وفقا لبيانات وزارة الزراعة تبلغ 3.2 مليون فدان قمح، ومتوسط الإنتاج بالإردب من 18-20 إردبا، ما يمثل حوالي 2.7 -3 طن للفدان، وتكون الإنتاجية ما بين 9.2 -10، أى 10 ملايين طن إنتاج مصري.

الزراعة واستصلاح الأراضي التنسيق الكامل التموين والزراعة ميع أنحاء الجمهورية موسم القمح موسم الحصاد وزارتي التموين وزارة الزراعة وزارة التموين جميع أنحاء الجمهورية

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