محمد فايز فرحات: نراهن على الحوار الوطني ومهمتنا إنجاحه

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن هذا الحوار الوطني نراهن عليه جميعا، وهو ليس جدالا نظريا أو مبارزة فكرية والهدف الأساسي هو الوصول إلى مقترحات، في أشكال مختلفة لتعديل تشريعات قائمة أو إصدار تشريعات جديدة.

وأضاف خلال كلمته في انطلاق الجلسات النقاشية للمحور السياسي للحوار الوطني: "أتمنى إنجاح الحوار وهي مهمتنا جميعا".

وبدأت اليوم، الجلسات النقاشية للحوار الوطني وبتمثيل كل فئات الشعب المصري وتناقش الجلسات عددًا من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.