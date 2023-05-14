وزارة الإنتاج الحربي تشارك بـ"Waterex Expo"

بتوجيهات من المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتواجد الفعال لشركات الإنتاج الحربي بالمعارض والمؤتمرات الدولية المقامة داخل جمهورية مصر وخارجها ؛ والذي يعزز الدور المستقبلي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في توطين التكنولوجيا، وتنفيذاً لهذه التوجيهات قامت شركات الإنتاج الحربي متمثلة في شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي)، شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) ومركز التميز العلمي والتكنولوجي بالاشتراك في المعرض السابع لتكنولوجيا تنقية و تحلية ومعالجة المياه Waterex Expo والمقام خلال الفترة من 15-17 من شهر مايو الجاري بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس.

وصرح المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر بأن شركات الإنتاج الحربي المشاركة في المعرض سوف تشارك بالعديد من المنتجات الهامة في مجال المياه و منها (عدادات المياه – نموذج محطة المياه السطحية – موفرات المياه - ماكيت منظومة محطة الري الذكي - محطة معالجة و اعادة استخدام المياه الرمادية في الزراعة – ماكيت محطة معالجة المياه لمراكز الغسيل الكلوي) لزيادة تنوع مستوى المياه ورفع مستوى معيشة المواطن.

ونوه بكر إلى أن ملف البنية التحتية من الملفات الهامة التي تحظى باهتمام مستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة ، ويأتي هذا الاهتمام في ظل التغيرات المناخية ورغبة القيادة السياسية و الحكومة في توطين التكنولوجيات المختلفة لزيادة حجم المكون المحلي في المشروعات القومية لتنفيذ الخطة الطموحة للدولة للاستدامة واستراتيجية 2030 وهذا هو أحد أهم أهداف معرض Waterex Expo في دورته الجديدة.

Waterex Expo يعد أكبر معرض ومؤتمر سنوي في مصر للمهنيين في صناعة "المياه والبنية التحتية للمياه" و الذي تأسس لمواكبة السياسة الإستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يشارك به أكثر من 50 شركة دوليــة و أكثــر من 18 جناحا دوليــاً من أكثر من 20 دولــــة حول العالــم مثل (ألمانيا - النمسا - المجر - الصيــن - المملكة العربيـة السعوديــة - فرنـــسا - إيطاليـــا - انجلترا - تركيــا - أسبانيــا - الدنمارك و غيرها) ، و يعد معرض WATEREX EXPO أكبر نقطة تجمع دولية لعرض التقنيات "معالجة المياه والصرف الصحي" في الشرق الأوسط وأفريقيا .