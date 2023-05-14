الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يستمع لشكاوى مواطنين

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم في ضوء اللوائح والقوانين، مؤكداً حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين بهدف تلبية احتياجاتهم و تخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

في بداية اللقاء وجه المحافظ السكرتير العام المساعد ببحث شكوى مواطن من ناحية فيشا الكبرى التابعة لمركز منوف يتضرر من إيقاف بطاقته التموينية وعدم تمكنه من صرف السلع المدعمة، مؤكداً ضرورة متابعة موقف الشكوى والعرض عليه.

وخلال اللقاء استمع المحافظ لشكوى مواطن يلتمس استمرار إقامة شادر لبيع السلع الغذائية تم إقامته خلال شهر رمضان الكريم ، و علي الفور وجه المحافظ رئيس حي شرق شبين الكوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال استمرار إقامة الشادر حتي عيد الأضحى المبارك لتوفير السلع الغذائية و الأساسية بأسعار مخفضة و تلبية احتياجات المواطنين و تخفيف العبء عن كاهلهم.

فيما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ببحث شكوي مواطن من ناحية طنبدي يتضرر من إيقاف بطاقته التموينية الخاصة به منذ يوليو 2022 ، مشدداً بعرض موقف شكوى المواطن و التأكد من تحرير محضر تبوير أرض زراعية له من عدمه.

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