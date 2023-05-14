"سوهاج الأزهرية" تعلن انطلاق المرحلة الثانية من تدريب "حياة كريمة" لرقمنة الإدارات

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، عن انطلاق فعاليات المرحلة الثانية لتدريب منسوبي منطقة سوهاج الأزهرية بالقرى التي تم تطويرها ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية حياة كريمة وذلك تحت شعار "حياة كريمة رقمية" والذي تنفذه إدارة التدريب التربوي بإدارات دار السلام والبلينا وجرجا والعسيرات والمنشاة وطما وساقلته والمراغة التعليمية، وذلك تحت إشراف فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية وتعليمات الشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد حمادي ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية أن التدريب يستهدف معلمي وطلاب الأزهر الشريف والفئات المجتمعية العاملين والمقيمين في القرى المستهدفة من مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

- التدريب يؤهل المتدربين للحصول على شهادة دولية معتمدة في مجال المهارات الرقمية الأساسية

وأوضح "حمادي"، أن هذا التدريب يؤهل المتدربين للحصول على شهادة دولية معتمدة في مجال المهارات الرقمية الأساسية في إطار دور وزارة الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات في تنفيذ محور بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وفى سياق متصل، لفت الدكتور موهوب محمد عيسى، مدير إدارة التدريب بمنطقة سوهاج الأزهرية أن فعاليات المرحلة الأولى قد انطلقت في الفترة من 11-19 إبريل الماضي بمعهد علي بن أبي طالب النموذجى الابتدائى للفتيات.

وأكد "عيسى" أن هذا التدريب ضمن سلسلة تدريبات تنظمها منطقة سوهاج الأزهرية لتطوير العنصر البشرى لمواكبة عالم الرقمنة والتطور التكنولوجى، مشيراً أن إدارة التدريب تواصل الآن استكمال أعمال التدريب للموظفين الإداريين بالمعاهد على مهارات الحاسب الآلي وسبقه تدريب مديرى العموم على مكافحة الفساد ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك تحت إشراف فضيلة الدكتور أحمد حمادي ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية وتعليمات الشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ورعاية فصيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر.