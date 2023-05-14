وكيل الأزهر: نتعاون مع الجميع لنشر السلام وترسيخ قيم التعايش السلمى المشترك

قال وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني، إن مؤسسة الأزهر الشريف منفتحة، وتتعاون مع الجميع لنشر السلام وترسيخ قيم التعايش السلمي المشترك وقبول الآخر والحوار، مؤكدا أن المؤسسات الدينية عليها دور مهم في حماية المجتمعات فكريا وخاصة في المجالين الديني والتوعوي.

جاء ذلك خلال استقبال وكيل الأزهر، الدكتور بولنت أوتشر، عميد معهد الدراسات الإسلامية بجامعة أوسنابروك الألمانية، رئيس أكاديمية الدعاة بألمانيا، لبحث سبل التعاون في المجالين العلمي والدعوي.

وأكد الضويني أن الأزهر اكتسب ثقة الجميع وأصبح منارة للعالم كله بسبب اعتداله ووسطيته وبُعده عن الغلو والتطرف والتشدد.

من جانبه، قدم الدكتور بولنت أوتشر، الشكر والعرفان للأزهر الشريف على جهوده الكبير في خدمة الإنسانية والمسلمين في كل أنحاء العالم، مؤكدًا أن الأزهر الشريف من أقدم وأعرق المؤسسات الدينية التي تلقى قبولا عند الجميع بسبب وسطيتها واعتدالها، والتي نعمل على أن نسير على نهجها في معهد الدراسات الإسلامية بألمانيا.