الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حملة أمنية مكبرة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بالجيزة

حملة أمنية
حملة أمنية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملة مُكبرة، استهدفت كل المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الجيزة.

وأسفرت جهودها عن ضبط 4 مصانع لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية بدون ترخيص بمضبوطات بلغت 160طن مواد خام تستخدم فى تصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة، 110 أطنان منتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لكبرى الشركات الاستثمارية المرخصة والمسجلة مُعدة للتعبئة والتداول. 

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

محافظة الجيزة حملة م كبرة الشرطة المتخصصة شرطة البيئة ضبط مصانع المخصبات الزراعية

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