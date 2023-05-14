الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بدون ترخيص.. ضبط سائق «ميكروباص» يحمل الركاب بمنتصف الطريق في القاهرة

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، اليوم الأحد، ملابسات ضبط سائق ميكروباص دون تراخيص يُشغل الطريق لتحميل الركاب بالقاهرة.

 وتبين تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بالتوقف بمنتصف الشارع العام لتحميل الركاب .

بالفحص ومن خلال التعامل الفني، أمكن تحديد وضبط قائد السيارة المشار إليها وتبين أنه سائق؛ يقوم بالتوقف بمنتصف الشارع لتحميل الركاب وتعمد تعطيل الحركة المرورية بإحدى المناطق بمحافظة القاهرة.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بعدم قصده الوقوف بمنتصف الشارع، وتبين انتهاء رخصة القيادة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تحميل الركاب فيسبوك موقع التواصل الاجتماعي قائد سيارة أجرة ضبط

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