الرئيس السيسى يوجّه بضرورة الاستخدام الرشيد للمياه في شرق العوينات وتوشكى

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاستخدام الرشيد للمياه، طبقًا للمعايير التي تحافظ على المخزون من المياه، مؤكدًا ضرورة عدم الهدر في المياه أثناء الزراعة.

وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاح موسم حصاد القمح بشرق العوينات: "محتاجين نتأكد إن مخزون المياه الجوفي المستخدم في الري [في شرق العوينات] يتم التعامل معها طبقًا للمعايير التي تحافظ على ذلك المخزون".

ونصح الرئيس السيسي، المسئولين باستخدام المياه بشكل رشيد دون هدر في الزراعة، مشددًا على ضرورة الاستفادة القصوى من أنظمة الري الحديثة في الزراعة.