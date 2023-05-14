"الوطنية لاستصلاح الأراضى": نستهدف استصلاح 950 ألف فدان فى توشكى بحلول 2024

كشف اللواء توفيق سامي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، عن أن إجمالي مساحات الأراضي التي يتم بها الاستصلاح الزراعي وصل إلى 460 ألف فدان.

وأوضح خلال افتتاح موسم حصاد القمح في شرق العوينات، اليوم الأحد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الاستصلاح تم على مرحلتين منها 190 ألف فدان منذ عام 1999 إلى 2012 و270 ألف فدان منذ عام 2014 إلى 2022.

وأشار إلى أن مسيرة العمل بدأت في مشروع توشكي عام 2017 وبنهاية عام 2022 وصلت المساحة المستصلحة إلى 250 ألف فدان، والمستهدف في عام 2024 أن تصل تلك المساحة إلى 950 ألف فدان.