"الدقيقة بتفرق".. منقذو الشواطئ: التدريب المستمر تأمين وحماية لحياة المصطافين

تعد منظومة الإنقاذ على شواطىء الاسكندرية واحدة من أهم الإجراءات المطبقة، بهدف تأمين شواطئ الإسكندرية وحماية للمصطافين خاصة في فصل الصيف وزيادة عدد رواد الشواطئ.

ويتم تنظيم تدريب لمنقذي شواطىء الاسكندرية بهدف رفع كفاءتهم، والتدرب على اتخاذ كافة الإجراءات والوسائل التي تمنع حوادث الغرق والتدخل الفوري في أوقات الخطر، علاوة على كيفية تنفيذ الإسعافات الأولية لحين الانتقال للمستشفى اذا تطلب الامر.

وتتضمن التدريبات تمرينات نظرية وأخرى عملية، والتدريب على سرعة الوصول للشخص المراد إنقاذه مع الاحتفاظ بلياقة المنقذ، وكذلك التدريب على طرق الانقاذ الصحيحة وتهدئة الشخص المعرض للغرق لحين الوصول إلى الشاطئ.

- علاء السعيد: عملنا من أصعب المهن ونحتاج لوعي المصطاف

يقول علاء السعيد، أحد المنقذين، ان هناك تدريبات مكثفة تتم في بداية كل موسم صيفي، بهدف رفع كفاءة المنقذين وتزويدنا بمهارات وخطوات جديدة تساعدنا في عملنا وايضا تدعم إنقاذ المصطافين.

وأضاف أن عمل المنقذ غاية في الصعوبة فيتطلب عليه المتابعة والمراقبة المستمرة دون أي إغفال، علاوة على التدخل الفوري والسريع فدقيقة واحدة تفرق في اتخاذ القرار، ويكون الثمن أرواح المواطنين، اضافة الى ان يتطلب منا ان نعمل على تهدئة الغرقى ممن يصابون بنوبات عصبية من صدمتهم، فهناك مزيج من المهارات واجب تنفيذها مع سرعة القرار فهذا يجعل عملنا من اصعب المهن.

من جهته، أشار حسن عبده، أحد المنقذين أن على المصطافين عدم التحدي للبحر والنزول في أوقات غير مسموح بها سواء قبل الساعة 7 صباحا ، أو بعد الغروب وأيضا في أوقات رفع الراية الحمراء لأن هذا مجازفة بحياتهم وبحياة المنقذ ايضا.

و أكمل، أن المصطاف يكون عليه عامل كبير في تقليل عدد الغرقى، أولا باتباع التعليمات، ثانيا أن يكون لديه الوعي بكيفيه تهدئة نفسه في الثواني المعدودة التي يصل فيها المنقذ إليه، فهذا يجعل المصطاف المعرض للغرق في وضع أفضل دون أي مضاعفات.

- الإنقاذ على شاطيء النخيل

وفيما يخص إجراءات السلامة والإنقاذ على شاطيء النخيل، فهناك خطوات مخصصة للتعامل مع الشاطيء الأشهر في تكرار حالات الغرق، بعد إغلاق دام لـ 3 سنوات.

فتم إمداده بكاميرات مراقبة على طول الشاطىء علاوة على تزويده بأكثر من 30 شخص منقذ، للتدخل الفوري باستخدام "الجيتي اسكي" للوصول السريع، علاوة على تحديد البحر بحبال فاصلة في المناطق الامنة النزول لعدم تكرار حالات الغرق.