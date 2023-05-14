الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وكيل الأزهر يستقبل عميد معهد الدراسات الإسلامية بجامعة أوسنابروك بألمانيا

وكيل الأزهر
وكيل الأزهر

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، الدكتور بولنت أوتشر، عميد معهد الدراسات الإسلامية بجامعة أوسنابروك بألمانيا، رئيس أكاديمية الدعاة بألمانيا، لبحث سبل التعاون في المجالين العلمي والدعوي.

قال وكيل الأزهر، إننا مؤسسة منفتحة وتعمل على التعاون مع الجميع لنشر السلام وترسيخ قيم التعايش السلمي المشترك وقبول الآخر والحوار، مؤكدا أن المؤسسات الدينية عليها دور مهم في حماية المجتمعات فكريا وخاصة في المجالين الديني والتوعوي، مبينا أن الأزهر اكتسب ثقة الجميع وأصبح منارة للعالم كله بسبب اعتداله ووسطيته وبُعده عن الغلو والتطرف والتشدد.
 
من جانبه قدم الدكتور بولنت أوتشر، عميد معهد الدراسات الإسلامية بجامعة أوسنابروك بألمانيا، الشكر والعرفان للأزهر الشريف على جهوده الكبير في خدمة الإنسانية والمسلمين في كل أنحاء العالم، مؤكدًا أن الأزهر الشريف من أقدم وأعرق المؤسسات الدينية التي تلقى قبولا عند الجميع بسبب وسطيتها واعتدالها والتي  نعمل على أن نسير على نهجها في معهد الدراسات الإسلامية بألمانيا.

الدكتور محمد الضويني الدراسات الإسلامية المجالين الديني والتوعوي قبول الآخر والحوار

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