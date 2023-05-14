وزراء صحة دول السبع يتعهدون بزيادة إتاحة اللقاحات في حالات الطوارئ المستقبلية

تعهد وزراء صحة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى - في ختام اجتماعهم الذي استمر على اليوم وأمس في مدينة "ناجاساكي" جنوب غربي اليابان - بزيادة إتاحة اللقاحات والأدوية ومعدات الاختبار في حالات الطوارئ الصحية العامة في المستقبل.

ودعا وزراء الصحة، في بيان مشترك أوردته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأحد، إلى توزيع سريع وعادل للإمدادات الطبية حال حدوث جائحة مستقبلية بعد أن واجهت العديد من الدول النامية صعوبة في الوصول إلى لقاحات كوفيد-19.

وشدد البيان على أهمية التمويل المستدام لتعزيز الاستجابة للأمراض المعدية، داعيًا جميع الدول إلى تحسين دعمها المالي والسياسي لصندوق الجائحة الذي تم تأسيسه في البنك الدولي العام الماضي.

ولفت البيان إلى أن دول مجموعة السبع ستضع خطة عمل جديدة وتنفذها لتحقيق نظام التغطية الصحية الشاملة حول العالم بحلول عام 2030، والذي يعرف بأنه وضعا يكون فيه لجميع الأشخاص الحق في الوصول إلى خدمات صحية وقائية وعلاجية مناسبة وخدمات الرعاية الصحية الأخرى بتكلفة ميسورة.