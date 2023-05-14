الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قافلة طبية لدعم المرضى الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

الكشف علي المواطنين
الكشف علي المواطنين

شاركت جمعية "الأورمان" ومديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، في تنظيم قافلة طبية جديدة توجهت إلى مستشفى كفرالشيخ الجامعي، حيث تم استقبال القافلة بالدعم والترحيب من مسؤولي إدارة المستشفى والأطباء وهيئة التمريض والعاملين، وتم تقديم الخدمة الطبية والعلاجية بشكل متميز ولائق لقوافل جمعية الأورمان. 

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، أن القافلة الطبية قدمت الدعم الطبي لـ 80 مريضًا ضمن المرضى الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بقرية الشرقي باسحاق مركز كفرالشيخ، وقرية الشهابية بمركز بلطيم، وقرية أبوحمودة بمركز الحامول ومدينة دسوق، وذلك من أجل تخفيف العبء عليهم والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات و توطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.

من جهته، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية "الأورمان"، أن القافلة قدمت مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية كالكشف الطبي بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب –  سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، بالإضافة إلى العلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية وقياس الاجهزة التعويضية وتركيبها.

ووجّه شعبان الشكر إلى إدارة مستشفى كفرالشيخ الجامعي، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية ومواكبة ركاب التنمية وجانب أساسي لقطار التنمية المستدامة.

التضامن مرضى كفر الشيخ الأورمان التنمية المستدامة

الأكثر قراءة

انطلاق اليوم الأول لبرنامج"القيادة والإدارة وأهمية تأهيل وإعداد الصف الثانى" بالغربية

حماة وطن بالمنوفية: الحوار الوطني يناقش جميع مشاكل المواطنين

"سمايلي فرايز" أكبر مصنع للبطاطس المقلية في الشرق الأوسط (صور)

مصر تدخل موسوعة "جينيس" بإنجازين فى مجال الزراعة

الرئيس السيسى لمسئولى مشروع حصاد القمح فى وادى الشيح: أهنئكم على زراعتكم فيه

اللواء توفيق سامى: زراعاتنا فى شرق العوينات وتوشكى تستهدف تقليل فاتورة الاستيراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

د.أحمد الخميسى

الذات.. الإنسان.. الآخرون

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية