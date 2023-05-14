قافلة طبية لدعم المرضى الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

شاركت جمعية "الأورمان" ومديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، في تنظيم قافلة طبية جديدة توجهت إلى مستشفى كفرالشيخ الجامعي، حيث تم استقبال القافلة بالدعم والترحيب من مسؤولي إدارة المستشفى والأطباء وهيئة التمريض والعاملين، وتم تقديم الخدمة الطبية والعلاجية بشكل متميز ولائق لقوافل جمعية الأورمان.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، أن القافلة الطبية قدمت الدعم الطبي لـ 80 مريضًا ضمن المرضى الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بقرية الشرقي باسحاق مركز كفرالشيخ، وقرية الشهابية بمركز بلطيم، وقرية أبوحمودة بمركز الحامول ومدينة دسوق، وذلك من أجل تخفيف العبء عليهم والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات و توطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.

من جهته، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية "الأورمان"، أن القافلة قدمت مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية كالكشف الطبي بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، بالإضافة إلى العلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية وقياس الاجهزة التعويضية وتركيبها.

ووجّه شعبان الشكر إلى إدارة مستشفى كفرالشيخ الجامعي، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية ومواكبة ركاب التنمية وجانب أساسي لقطار التنمية المستدامة.