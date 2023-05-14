الصور الأولى لحريق معرض شباب مصر في بني سويف

حصلت "الدستور" على الصور الأولية بعد نشوب حريق هائل، قبل قليل، بمعرض شباب مصر والمقام بجوار ترعة الإبراهيمية في بني سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق هائل بمعرض شباب مصر بمدينة بني سويف، والمقام بجوار ترعة الإبراهيمية وتم التوجيه على الفور بسرعة انتقال سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى محل الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى محل الواقعة للسيطرة على الحريق وسيارات الإسعاف لنقل أي حالات مصابة إلى المستشفيات، وتم إغلاق الطريق أمام حركة السيارات والمارّة لحين السيطرة على الحريق، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي وجّهت بإجراء التحريات حول أسباب الحريق، مع ندب خبراء المعمل الجنائي، وحصر التلفيات والخسائر وإخطار الجهات المعنية للتعامل مع الموقف.

فيما أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بمستشفيات جامعة بني سويف؛ لاستقبال أي حالات مصابة، بعد اندلاع حريق بمعرض شباب مصر بمدينة بني سويف.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن خطة الطوارئ تشمل رفع درجة الاستعداد بقسم الطوارئ، والحروق، والرعاية المركزة، وغرف العمليات، إضافة إلى تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات اللازمة، وحضور كل التخصصات الطبية، وفريق التمريض للتعامل مع أي حالة مصابة.

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