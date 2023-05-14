تراجع إيرادات السينما المصرية إلى أقل من مليون جنيه أمس السبت

عادت إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك المتواجدة في دور العرض المصرية للتراجع من جديد في حصيلة شباك التذاكر، مسجلة أقل من مليون جنيه، أمس السبت، حيث حققت الأفلام السبعة مجتمعة 852,501 جنيه.

إيرادات أفلام عيد الفطر

وتواجد على رأس قائمة الإيرادات، أمس السبت، فيلم «يوم 13»، بطولة الفنان أحمد داود، مسجلا إيرادات بقيمة 361,175 جنيه، وتدور أحداث فيلم «يوم 13» حول عزالدين (أحمد داود) الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم: دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبدالمغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبدالله.

وجاء في المركز الثاني فيلم «هارلي»، بطولة الفنان محمد رمضان، وعدد من النجوم على رأسهم النجم الكبير محمود حميدة ومي عمر وأحمد داش، ومن تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد سامي، حيث حقق الفيلم إيرادات بقيمة 185,131 جنيه.

وفي المركز الثالث جاء فيلم «بعد الشر»، بطولة: الفنان علي ربيع، ميرنا نورالدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر، وضيفة الشرف ملك قورة، بإيرادات بقيمة 138,709 جنيه. وجاء بعده فيلم «ابن الحاج أحمد»، بطولة الفنان شيكو، بإيرادات بقيمة 88,262 جنيه، والفيلم بطولة: سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، صبرى فواز، إسماعيل فرغلي، عايدة رياض، محمد لطفي، أحمد فهيم.

وحلّ فيلم «رمسيس باريس»، بطولة هيفاء وهبي، في المركز الخامس بإيرادات بقيمة 50,551 جنيه، وهو من بطولة: محمد سلام، محمد ثروت، حمدي الميرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون، مصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد، من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

وفي المركز السادس فيلم «مغامرات كوكو» لبيومي فؤاد، بإيرادات بقيمة 15,765 جنيه، ويشارك في بطولته كل من: الفنان خالد الصاوي والفنانة شيرين رضا، وبمشاركة كل من أوس أوس وإيهاب فهمي ونانسي صلاح وعمرو عبدالعزيز وطاهر أبوليلة وحمدي الميرغني وشيماء سيف، والفيلم من تأليف إيهاب الناصر، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

وجاء فيلم «ساعة إجابة» في المركز الأخير، ويشارك في بطولته كل من الطفل سليم مصطفى، سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، أيتن عامر، رحاب نبيل، إخراج مصطفى أبوسيف.