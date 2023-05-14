شاب يصعد أعلى لافتة على الطريق الدائرى فى البساتين.. التحريات: مختل

أنقذت الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأحد، شابًا وقف على لافتة إعلانية أعلى الطريق الدائري بمنطقة البساتين.

البداية عندما تلقت نجدة القاهرة بلاغًا من الأهالي بصعود شاب أعلى لافتة إعلانية بالطريق الدائري في منطقة البساتين.

على الفور انتقل رجال الأمن وقوات الحماية المدنية بالقاهرة، وتم وضع مرتبة، وتمكنوا من إنزال الشاب، وتبين أنه مختل عقليًا، تم اصطحابه للقسم لتحرير محضر.

جارٍ فحص ملابسات محاولته الانتحار واستدعاء أسرته، وتحرر عن ذلك محضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.