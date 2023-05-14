وزيرة الثقافة التونسية: مصر حاضرة دومًا فى المحافل الدولية وعلاقات البلدين تاريخية

أكدت وزيرة الشئون الثقافية التونسية حياة قطاط القرمازي، حضور مصر الدائم والفاعل في كافة المحافل الدولية، وقالت إن علاقتنا مع مصر تاريخية على كافة الأصعدة، وخاصة على الصعيدين الفني والثقافي، وأن علاقات الصداقة والأخوة والثقافة والمحبة تجمع بين الشعبين الشقيقين.

وأضافت القرمازي على هامش اختتام فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الحمامات السينمائي الدولي - أن المهرجان عكس حالة فنية خاصة تابعناها جميعًا باهتمام، وذلك احتفاء بمرور 100 عام من الفن السابع بتونس الخضراء، مائة سنة من فن الإبهار، وهو ما منح تونس الإشعاع والمَكانة المتفردة بين دول العالم، فضلًا عن إسهامه في الترويج لها كوجهة مفضلة تحتضن الفنانين عمومًا والسينمائيين خاصة بما هي فضاء رحب لصناع الجمال والذوق الرفيع والخيال الخلاق.

ونوهت الوزيرة بأن السينما تعد مكونًا أساسيًا في تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية ودعمها الدائم لكل التجارب السينمائية المبدعة والمهرجانات المساهمة في دفع الحركة الثقافية والسياحية التونسية.

ولفتت إلى أن المهرجان يرحب دومًا بضيوفه، وقالت: سعداء باستقبال الفنانة الكبيرة هالة صدقي وتكريمها بالمهرجان، وهي الممثلة التي أثرت قلوب المشاهدين في شهر رمضان من خلال دورها المتميز في مسلسل "جعفر العمدة"، معربة عن سعادتها بالمشاركة المصرية.