الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأب بطرس دانيال: مهرجان المركز الكاثوليكي لديه معايير أخلاقية وفنية يعتمد عليها

مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي

تحدث الأب بطرس دانيال، رئيس مهرجان المركز الكاثوليكي للفيلم، عن ختام فعاليات المهرجان في دورته الـ 71، قائلًا: مهرجان المركز الكاثوليكي للفيلم يعتبر أقدم مهرجان في الشرق الأوسط، حيث أنه يعتمد على معايير أخلاقية وفنية.

وأضاف دانيال، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن المهرجان شهد مجموعة من التكريمات لعدد من الفنانين منهم يحيى الفخراني، ومحمود حميدة، وإنعام محمد علي، ومدحت صالح، ومدحت العدل، وسامي مغاوري، إضافة إلى تقديم الندوات عن الأفلام على مدار أسبوع.

اختيار أفلام العروض التجارية

وأوضح رئيس مهرجان المركز الكاثوليكي للفيلم، أنه كان يتم اختيار أفلام العروض التجارية، ولكن هذا العام شهد مشاركة العروض التجارية على المنصات، والأفلام المشاركة بالمهرجانات ولم تعرض حتى الآن.

ولفت رئيس مهرجان المركز الكاثوليكي للفيلم، إلى أنه تم تكريم الفنانة نيللي كريم عن دورها في مسلسل "فاتن أمل حربي"، والفنان أحمد أمين عن دوره في مسلسل "جزيرة غمام"، والجائزة التشجيعية للفنانة تارا عماد، وحصد فيلم "قمر 14" العديد من جوائز المهرجان.

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