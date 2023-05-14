الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل سياسى: الانتخابات الرئاسية التركية 2024 هى الأصعب على أردوغان

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية التركية

أكد الكاتب والباحث السياسي طه عودة أوغلو، أن هناك حالة من الإقبال على صناديق الاقتراع بالانتخابات التركية، لافتا إلى أن هذه الانتخابات تعد الأصعب في تاريخ تركيا الحديث.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الانتخابات الرئاسية 2024 هي الأصعب على رجب طيب أردوغان، الذي لم يخسر انتخابات على مدار 21 عاما منذ وصوله إلى السلطة عام 2002.

وأضاف: "هناك حالة من الاستقطاب الكبير والمنافسة الشرسة بين أردوغان وأوغلو، ولكن هناك شعبية كبيرة ما زال يحتفظ بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وأوضح أن هناك معارضة متحدة تحت مظلة واحدة وهدف واحد وهو إزاحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من المشهد السياسي التركي، نظرا لعدة عوامل أبرزها العامل الاقتصادي وتأثيرات الأزمة، لدرجة أن المحللين السياسيين يعتبرون أن المنافس الأول لأردوغان هو الاقتصاد وليس أوغلو.

وتابع: "العامل الآخر هو أن هناك 5 ملايين شاب يدلون لأول مرة بأصواتهم بالانتخابات التركية، ولم يروا أي إنجازات لحزب العدالة والتنمية، لذا هناك صعوبة في التكهن بنتيجة الانتخابات فالجميع يتحدث عن مفاجآت تحملها الانتخابات الرئاسية التركية 2024".

تركيا الانتخابات التركية أردوغان الانتخابات الرئاسية القاهرة الإخبارية

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