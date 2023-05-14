رئيس هيئة التأمين: الرئيس السيسى يولي اهتمامًا كبيرًا بأصحاب المعاشات (فيديو)

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالتأمينات الاجتماعية، وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، ودائمًا يسبق بخطوات في التخطيط للمستقبل.

وأضاف عوض، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن الهيئة تريد تقديم خدمة تأمينية للمواطن المصري تليق به، خدمة إنسانية بها آدمية، لافتًا إلى أنه تم عمل خطة وعرضت على الرئيس السيسي وصدّق عليها من بداية إنشاء الهيئة عام 2020.

التكامل والربط مع بيانات الدولة تباعًا لكل جهة

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الرئيس السيسي يقوم بمتابعة دقيقة ودءوبة لجميع التفصيلات، كما أنه لدينا منظومة معلومات جديدة للهيئة، إضافة إلى التكامل والربط مع بيانات الدولة تباعًا لكل جهة.

وأشار إلى أننا نشهد إصلاحًا إداريًا وهيكليًا للموارد البشرية، حيث إننا بدأنا منذ عدة أشهر في خطة رفع كفاءة الموظفين لتدريبهم على نظام الحاسب الآلي الجديد.