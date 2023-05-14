الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خبير في أمن المعلومات يكشف حقيقة زواج إيلون ماسك من روبوت

ايلون ماسك
ايلون ماسك

تصدرت صور رجل الأعمال إيلون ماسك مؤشرات البحث على محركات الإنترنت وتريند موقع “جوجل” في الساعات الأخيرة.

وتداولت صور الروبوت “كانتيلا” مع رجل الأعمال إيلون ماسك عبر مواقع التواصل وتطبيق “تويتر” لتنال دهشة وإعجاب البعض، وسط تكهنات تفيد بزواجه منها.

وصنعت الروبوت كانتيلا بطريقة ووسائل حسية تجعلها تشعر بالحزن والسعادة وذات عقلية متزنة وتفاعلية، والتي تجمع بين كل صفات الإنسان والروبوت كونها أنثى قادرة على إعطاء جميع الأحاسيس.

واعتزم البعض ان الصور التي جمعت الروبوت كانتيلا مع رجل الأعمال إيلون ماسك، تعبر عن علاقة حقيقة ببعضم البعض ليندهش رواد السوشيال ميديا من صدق الصور المنشورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وعبر تطبيق “تويتر”.

حقيقة زواج إيلون ماسك من روبوت

ولكن بعد التدقيق في الصور المنتشرة عن إيلون ماسك، خير دليل على قوة الذكاء الاصطناعي وتطوره المتسارع، فعدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صدق تلك الصور، ولكنها صور مزيفة وليست حقيقة.

وظهر إيلون ماسك في إحدى الصور المفبركة ببطن ضخمة وجسد مترهل على عكس هيئته الحالية، ويعود ليظهر في صورة أخرى من الصور المفبركة بقوام ممشوق ودون أي ترهلات جسدية.

وبعد تداول رواد السوشيال ميديا الصور عبر تطبيق “فيسبوك" و “تويتر”  تبين أن موضوع زواج إيلون ماسك من روبوت ليس له أي إثبات، وأن تلك الصور التي تجمع إيلون ماسك بـ روبوت، ما هي إلا صور صنعت بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي.

وعلق الخبير الرقمي والمتخصص في أمن المعلومات، محمد الجندي، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، عن مخاوف الذكاء الاصطناعي بعد تزيف صور ايلون ماسك.

وقال الجندي: "انتشرت بوستات كتير على السوشيال ميديا باللغة الانجليزية على "تويتر" وللأسف بشكل أكبر على الفيسبوك وباللغة العربية بتتكلم عن ان "ايلون ماسك" اتجوز روبوت، وللأسف برده ناس كتير صدقت دا غير ان في منهم كتير جدا متعلمين ودكاترة، ودا يبين قد ايه العصر اللي احنا عايشينه ده مافيش فيه حد مستثنى من الخداع، اهلا بكم في العالم المظلم للذكاء الاصطناعي.

إيلون ماسك الذكاء الاصطناعي رجل الأعمال ايلون ماسك روبوت الروبوت كانتيلا

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