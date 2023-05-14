121 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية بالبحيرة.. اليوم

بدأ طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/ 2023 للشهادة الإعدادية العامة "عام– مهني– تربية خاصة"، وذلك بنطاق 668 لجنة بإدارات المحافظة، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الإسلامية، وتنتهى الامتحانات يوم السبت 20 /5 /2023 فى مادة اللغة الإنجليزية.

كما يؤدى طلاب الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع (39) طالبًا وطالبة امتحاناتهم غدًا فى مادة اللغة العربية داخل 4 لجان بإدارات "بندر دمنهور– كفرالدوار– إيتاى البارود– شبراخيت"، كما سيؤدى 15 طالبًا وطالبة بالإعدادية العامة للمكفوفين امتحاناتهم غدًا فى مادة اللغة العربية ورقة أولى وثانية داخل لجنة النور للمكفوفين بإدارة بندر دمنهور.

كما سيؤدى حوالى 1630 طالبًا وطالبة بالإعدادية المهنية امتحاناتهم غدًا فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية أمام 18 لجنة.

من جانبه، قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات اللازمة الخاصة بأعمال الامتحانات، حيث تم تجهيز جميع اللجان من نظافة وتطهير وتعقيم وفرش، وتم تجهيز كل الأوراق الإدارية الخاصة بكل لجنة امتحانية وتوفير مبردات المياه ووسائل التهوية المناسبة، بما يضمن تهيئة المناخ الملائم أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وربطها بغرف عمليات فرعية مماثلة بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتلقى أى شكاوى أو مشكلات على مدار الساعة، كما تم التشديد على جميع القائمين على أعمال الامتحانات بالالتزام بكل الضوابط والقواعد المنظمة والقرارات الوزارية، وتم التنبيه على القائمين على اللجان بضرورة توفير الهدوء وتحقيق الانضباط والاستقرار والتصدى لأى حالات ومحاولات الغش بكل حزم.

كما أوضح يوسف الديب، وكيل الوزارة، أن المديرية قامت بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة والتنسيق مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب.

يذكر أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية العامة بالبحيرة يبلغ 115220 طالبا وطالبة إلى جانب 4545 طالبا وطالبة للإعدادية المهنية يؤدون الامتحانات داخل 700 لجنة بنطاق 18 إدارة تعليمية على مستوي المحافظة بالإضافة إلى 48 طالبا وطالبة إعدادية تربية خاصة يؤدون الامتحانات داخل 4 لجان.