منها مناقشة رواية "غيوم فى سماء الحب" .. أبرز فعاليات صندوق التنمية

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، اليوم الأحد الموافق 14 مايو الجاري، العديد من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

في السابعة مساء، تحتضن قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع الفني والتابع للصندوق بالإسكندرية، أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع رواية “غيوم في سماء الحب”، للكتاب أسامة فرج.

ويناقش الرواية كلا من: الكاتب الروائي محمد عباس علي، الناقد طارق الكردي، وتدير الأمسية الكاتبة هالة محمود.

ــ طقوس السمو في قبة الغوري

وفي الثامنة مساء، يستقبل مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، والتابع قطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية فنية جديدة للفنان انتصار عبد الفتاح، والتي تقام تحت عنوان “طقوس السمو .. وجوه الفيوم”، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.

كما تعقد في السادسة مساء، بمركز الإبداع الفني، بساحة دار الأوبرا المصرية، ندوة بعنوان “التجربة الإبداعةي والفنية”، ويتحدث فيها الناقد دكتور هشام زغلول، وذلك ضمن فعاليات صالون ثقافة وإبداع الذي يقيمه المركز.

ــ أمسية شعرية للشاعر جمال القصاص

في سياق متصل، يحل الشاعر جمال القصاص، في ضيافة بيت الشعر العربي ــ بيت الست وسيلة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية خلف الجامع الأزهر، وذلك في السابعة مساء، في أمسية شعرية تتناول مسيرته الإبداعية وأهم وأبرز المحطات فيها.

هذا ويتناول تجربة الشاعر جمال القصاص الشعرية كل من النقاد والشعراء: الشاعر الليبي أحمد الفيتوري، الناقد دكتور يسري عبد الله، الشاعر أمجد ريان، الكاتب عمرو الشامي، ويدير الأمسية الشاعر سامح محجوب.

ــ من جيل لجيل “العمارة والتعليم المعماري في الفنون الجميلة”

وفي السادسة مساء، تعقد بسينما الهناجر، والتابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في ساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، أمسية ثقافية معمارية بعنوان "من جيل لجيل .. “العمارة والتعليم المعماري في الفنون الجميلة”.

ويشارك في الأمسية كلا من: المعماري دكتور أحمد حسني رضوان، والمعماري عصام صفي الدين.