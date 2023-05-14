مصرع أحد مصابى حادث تصادم سيارة نقل بتوكتوك بأسوان

كشف مصدر أمني عن مصرع أحد مصابي حادث تصادم سيارة نقل مسرعة بتوكتوك بأسوان فور وصوله المستشفى لتلقي العلاج.

كان قد أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، مساء السبت، فى حادث تصادم سيارة نقل مسرعة بتوكتوك على الطريق الزراعى بنطاق مركز دراو بمحافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مدير أمن أسوان، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى السريع "مصر – أسوان" أمام قرية الشطب التابعة لمركز دراو بمحافظة أسوان، بعد أن صدمت سيارة نقل بدون لوحات معدنية مركبة توكتوك على متنه 3 أشخاص من أسرة واحدة، وفرت هاربة.

وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة "الزوج والزوجة وابن صغير"، وتم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وكلف مدير أمن أسوان بسرعة البحث عن الجناة مرتكبى الواقعة وضبطهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.