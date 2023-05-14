الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين بتصادم مروع بأبو صوير في الإسماعيلية

اسعاف
اسعاف

أصيب شخصان بإصابات بالغة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح  قطعية نتيجة تصادم سيارة مع توك توك على طريق "الإسماعيلية - السويس" بكوبرى سيناء دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية

كانت البداية عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم.

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا بحادث تصادم السيارة رقم ( ط ل ف 2474) مع توك توك بدون لوحات معدنية على طريق الإسماعيلية السويس أمام كوبرى سيناء دائرة مركز ابوصوير بالإسماعيلية. 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة كلا من  منصور سامي منصور  16 عام مقيم عين غصين مصاب غيبوبة تامة واشتباه كسربالساق اليسرى وعيدة ناصر محمد 65 عام مقيمة  ابو بلح  كوبري سيناء مصابة اشتباه كسربالساق اليسرى وكدمة شديدة بالصدر كدمات متفرقة بالجسم.

جار تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

ابوصوير أجهزة الأمنية إصابات بالغة ادث تصادم سيارة إصابة شخصين الإسماعيلية - السويس

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