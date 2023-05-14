الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حقيقة استغلال مقابر بكفر الشيخ وكر دعارة ومخدرات

مخدرات
مخدرات

رصدت الأجهزة الأمنية منشورًا على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” يتضمن ادعاء صاحب الحساب قيام بعض الخارجين على القانون باستغلال منطقة المقابر بإحدى قرى مركز شرطة دسوق بمحافظة كفر الشيخ للإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية وممارسة الأعمال المنافية للآداب .  

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، كما استهدفت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ المنطقة محل الشكوى بالعديد من الحملات خلال الآونة الأخيرة. 

وأسفرت الجهود عن ضبط 77 قضية متنوعة (حيازة مواد مخدرة - سلاح - مشاجرة) بإجمالى 79 متهمًا، وتنفيذ 8150 أحكام قضائية متنوعة، وجارٍ استمرار توجيه الحملات بالمنطقة المشار إليها لضبط كافة المخالفات.

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