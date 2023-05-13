الرئاسة الفلسطينية: وقف إطلاق النار خبر جيد.. ونرجو أن يستمر

قال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، إن قرار وقف إطلاق النار يوقف معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ سنوات، مشيرا إلى أنه يجب الضغط على إسرائيل، لأن الكيان الصهيونية لا يرده سوى القوة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تخرق كل الاتفاقيات، وما جرى في الدقائق الأخيرة من وقف إطلاق النار خبر جيد ومريح ونرجو أن يستمر.

وتابع: "لا يجب الثقة بإسرائيل وقراراتها، لأننا وقعنا معها عشرات الاتفاقيات والتفاهمات ولا تلتزم بها، ولا أحد يحاسب إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني نتيجة الحماية الأمريكية المستمرة لها".

ولفت إلى أن إسرائيل معركتها الأساسية الفترة الأخيرة مع حزب الله وإيران، وما قامت به في القطاع مؤخرا لأسباب داخلية، والشعب الفلسطيني ضحية السياسة الإسرائيلية.

وأردف: "نرجو أن يستمر الضغط المصري والعربي للالتزام بهذه التفاهمات، والحراك الفلسطيني مستمر وسيظل مستمر على المستويات الدولية في مجلس الأمن وسيستمر الضغط على إسرائيل بكل ما نملك من وسائل بما فيها محكمة الجنايات الدولية، والاحتلال يجب أن ينتهي ويجب على الأمة العربية أن تعمل على ذلك".

وأكد أن إنهاء الاحتلال يوقف كل هذا الدم المهدور في العالم العربي، موضحًا أن حل القضة الفلسطينية هو مفتاح لحل كل المشاكل، وعلى الجهد العربي أن يستمر كي تكون هناك دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.