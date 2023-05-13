طرح 6 بوسترات دعائية لأبطال فيلم “رهبة.. مصنع الكراسى” (صور)

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "رهبة.. مصنع الكراسي" 6 بوسترات دعائية مختلفة لأبطال الفيلم تمهيدًا لطرحه للجمهور بدور العرض السينمائية.

وتضمنت البوسترات الدعائية لفيلم "رهبة.. مصنع الكراسي" ظهور كل من النجم أحمد الفيشاوي، ومحمد لطفي، ثراء جبيل، نسرين أمين، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، محمد القس، إسماعيل فرغلي، مصطفى غريب، أحمد رمزي، ياسر الطوبجي وغيرهم من النجوم.

ومن المقرر طرح فيلم "رهبة.. مصنع الكراسي" بدور العرض السينمائية يوم 24 مايو المقبل بدلًا من خوضه ماراثون موسم عيد الفطر المبارك الماضي 2023.

قصة وأحداث فيلم “رهبة.. مصنع الكراسي”

فيلم "رهبة.. مصنع الكراسي" تدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن ويظهر أحمد الفيشاوي خلال العمل بدور "سيد رهبة" وهو زعيم عصابة يتعرض للعديد من الأكشن ويقوم بجرائم قتل وسط أجواء كوميدية لايت، كما أنه يتعرض لموقف ما يغير مجرى الأحداث من الجريمة للكوميديا بسبب إصابة "سيد رهبة" برأسه.

وتجسد نسرين خلال أحداث الفيلم لأول مرة دور مطربة شعبية، وهى شقيقة «سيد رهبة» الذى يجسده الفيشاوي، الذي يعيش في أحد الأحياء الشعبية، ويفرض قبضته وسيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاءه وشجاعته، ولكن حينما يتعرض إلى حادث أليم؛ سرعان ما تتغير أحواله تمامًا.

أبطال وصناع فيلم “رهبة.. مصنع الكراسي”

يشارك فى بطولة فيلم "رهبة.. مصنع الكراسي" نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، فى مقدمتهم أحمد الفيشاوي، محمد لطفي، نسرين أمين، محمود البزاوي، مصطفى غريب، سماء إبراهيم، ياسر الطوبجي، محمد القس، إسماعيل فرغلي، ثراء جبيل، أحمد رمزي، ندى بهجت وجمال حجازي، من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبدالرازق.

طرح فيلم "شوجر دادي" بالسينمات 24 مايو

وفى سياق متصل يطرح الفيلم السينمائي "شوجر دادي" بدور العرض السينمائية في يوم 24 مايو الجاري ويخوض بطولته كل من ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وتامر هجرس ومصطفى غريب ومحمد محمود ومي الغيطي وفرح الزاهد وجوهرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

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