السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجلس المهندسين يسحب بعض اختصاصات النقيب العام وأمين الصندوق

حسام رزق وكيل النقابة
حسام رزق وكيل النقابة

قال المهندس محمد ماهر، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، إن المجلس في اجتماعه الآن قرر تفويض وكيل أول النقابة فى التوقيع عن النقابة فى التعاقدات بدلا من نقيب المهندسين، وكذلك تفويض هيئة المكتب فى الموافقة على الصرف بدلا من أمين الصندوق.

 

وأضاف ماهر، في تصريحات له، أن اجتماع المجلس الأعلى للنقابة عقد في موعده حيث إنه لم يحضر النقيب العام المهندس طارق النبراوي اجتماع المجلس، معقبا: تمت الموافقة على زيادة نسبة دعم النقابة 80% فى الرعاية الصحية وعرض تقرير بعد ستة أشهر.

 


 

وسبق أن خاطب المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، كافة الجهات المتعاملة مع النقابة، بإلغاء جميع التفويضات الصادرة باختصاصات نقيب المهندسين الممثل القانوني الوحيد لنقابة المهندسين لدى الجهات الإدارية والقضائية، مؤكدا عدم الاعتداد بأي مكاتبات أو عقود أو اتفاقيات موقعة من غير نقيب المهندسين أو بموجب تفويضات ملغية.

 

كما أعلن النبراوي إلغاء دعوته لاجتماع مجلس النقابة اليوم السبت، بجدول أعمال يناقش عقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس النقابة والنقيب، والنظر فى البلاغ المقدم ضد الزملاء الثلاثة.

 

وشدد النقيب: نقبل ونؤيد الاحتكام إلى الجمعية العمومية لطرح الثقة وفقاً للقانون وللطلب السليم الوحيد المقدم من 338 مهندس زميل عضو الجمعية العمومية لطرح الثقة في المجلس والنقيب.

 

وعلق: أؤكد للذين يطالبوني بضرورة التهدئة أنني لن أساوم على حقوق المهندسين حتى لو طرحت الثقة في منفردا ولن أعتمد أي قرار باطل قانونـا، وسأُحَمّل المسؤولية القانونية والجنائية لمن ينفذه.

المهندس محمد ماهر نقابة المهندسين هيئة المكتب المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين المهندسين

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