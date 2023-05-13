هازارد يقود الهجوم.. تغييرات بالجملة فى تشكيل ريال مدريد لمباراة خيتافى

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام خيتافي ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني.

وأجرى المدرب الإيطالي، 8 تغييرات دفعة واحدة في تشكيل الفريق الملكي من أجل إراحة العناصر الأساسية قبل مباراة مانشستر سيتي المرتقبة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 68 نقطة متخلفًا عن برشلونة المتصدر بفارق 14 نقطة كاملة قبل 5 جولات فقط على نهاية الموسم.

وقرر أنشيلوتي إراحة عدد من العناصر الأساسية حيث يفكر في مواجهة مانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتواجد إدين هازارد ضمن التشكيل الأساسي لريال مدريد لأول مرة منذ يناير الماضي.

وجاء تشكيل الريال على النحو الآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - ناتشو فيرنانديز - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسيكز

خط الوسط: أوريلين تشواميني - إدواردو كامافينجا - داني سيبايوس

خط الهجوم: فيدي فالفيردي - إدين هازارد - ماركو أسينسيو