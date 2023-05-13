السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود فوزى يكشف خريطة اليوم الأول للحوار الوطنى

محمود فوزي
محمود فوزي

كشف المستشار محمود فوزي، رئيس اللجنة الفنية للحوار الوطني، عن خريطة اليوم الأول من الحوار الوطني، الذي ينطلق غدًا الأحد.

وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن المحور السياسي غدًا يبدأ في مركز المؤتمرات، قاعة 1، و2، كل قاعة تناقش قضية، وعدد المتحدثين 30 متحدثًا، يزيد أو يقل، وفقًا للعدد المتاح الذي يسمح بعرض وجهات النظر.

ولفت إلى أن الجلسات تبدأ غدًا الساعة 11 صباحًا، الجلسة الأولى من 11 صباحًا لـ2 ظهرًا، والجلسة الثانية من 3 ظهرًا لـ6 مساءً.

وأوضح أن جلستين يناقشان النظام الانتخابي، وجلستين إحداهما تتكلم عن التعاونيات والأخرى عن مكافحة كل أشكال التمييز.

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