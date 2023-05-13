المستشار محمود فوزى يكشف ضوابط جلسات الحوار الوطنى

كشف المستشار محمود فوزي، رئيس اللجنة الفنية للحوار الوطني، عن أبرز ضوابط جلسات الحوار الوطني، التي تنطلق غدًا الأحد، مشيرًا إلى أن الجلسة لها مدير يتحكم فيها ويعطي الكلمات، ومن حقه يوقف المتكلم إذا خالف الضوابط.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن من أبرز الضوابط التزام المتكلم بالوقت المحدد حتى لا يجور على حق الآخرين، والوقت لن يقل عن 3 دقائق، هناك عدالة تامة لجميع المتكلمين في الجلسة الواحدة.

وأشار إلى أنه من الضوابط ضرورة احترام دستور الدولة، ولن يكون مقبولًا التعرض للدولة ومؤسساتها بأي شكل من الأشكال، وعلى المتكلم أن يتحلى بالهدوء، لا يجوز مقاطعة المتكلمين، والالتزام بالأماكن المحددة.

وأردف: "من الممكن إفراد جلسة إضافية أو جلسات لموضوع ما، ويمكن عقد ورش عمل، أو جلسة مشتركة لو الموضوع شديد الارتباط بعمل لجنتين معًا".

وكشف عن أنه من المقرر له أن يقرر أن القضية استوفت النقاش يرفع تقريره للأمين العام، ويكشف عن القضايا محل التوافق، والقضايا محل الخلاف، ويقدم تقريرًا بشكل منتظم مع نهاية كل موضوع، مؤكدًا أن الموضوعات لن تنتهي من القضايا إلا بعد نقاش مستفيض وافٍ.

ولفت إلى أن هناك توصيات ترفع للرئيس فورًا أثناء الحوار، وتوصيات في نهاية الحوار، وفقًا لمعيارين هما الضرورة المجتمعة المُلحة أو التوافق المجتمعي الواضح.