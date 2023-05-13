رئيس مركز ومدينة إطسا ينظم لقاء جماهيري أسبوعي مع النواب والمواطنين (صور)

عقد خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، اللقاء الجماهيري الأسبوعي لخدمة المواطنين للاستماع لشكواهم وتقديم الحلول المناسبة لها، وذلك بمقر قاعة الاجتماعات الرسمية بديوان عام مجلس مدينة إطسا.

جرى عقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لضرورة التواصل مع المواطنين لاستقبال الشكاوى الخاصة بهم والعمل على حلها فورا، حضر اللقاء النائب كمال أبوجليل عضو مجلس النواب، والنائب حاتم المليجي عضو مجلس الشيوخ، وعدد من أهالي المركز أصحاب المقترحات والشكاوى.

جاء ذلك في حضور محمد الماوي نائب رئيس المركز، ومحسن عبدالباقى سكرتير عام المركز، ومديرى الإدارات التنفيذية المختلفة بمركز إطسا، ورؤساء الوحدات المحلية القروية.

واستمع رئيس مدينة إطسا، إلى شكاوى المواطنين، ومنها شكاوى عدم توصيل الصرف الصحي لبعض القرى التوابع كعزبة حسين صادق بتطون وعزبة الفريق وقرية قلمشاة وفوز بالغرق، والذي أوضح أن المخطط التنظيمى يستهدف القرى الأم كمرحلة أولى والتوابع مرحلة ثانية بعد الانتهاء من توصيلات خطوط القرى الأم.



كما ناقش إجراءات قرارات التخصيص وأوضح مراحلها لمطالب بعض أهالي السعدة تطون بتوفير مكاتب بريد ومدارس، وناقش مشاكل تخص الإشغالات وتمهيد الطرق لحين الانتهاء من مشاريع رصف الطرق وأيضا مشكلة رفع كفاءة قنطرة بالسعدة بتطون وأوضح أنها لا بد من التنسيق مع الإدارة الهندسية للتأكد من المواصفات الهندسية، وأيضا مشاكل تخص الطرق واستكمال الحائط الساند لطريق عزبة الفريق دفنو، ومشكلات تخص تراخيص الأكشاك دائرة الوحدة، ومشكلات تخص الرى بمنشأة ظافر بأبوجندير.

يذكر أن هذا اللقاء الجماهيري له صفة دورية واستمرارية على أن يعقد السبت من كل أسبوع، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة والقادة السياسية لإيجاد أنسب الحلول لحل مشكلات المواطنين طبقا للقانون والقواعد المنظمة.

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