طالب بكلية الآداب جامعة الإسكندرية يفوز ببطولة أفريقيا للشطرنج لعام 2023

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الطالب أدهم فوزى الطالب بكلية الآداب، لفوزه بالمركز الأول ولقب بطل إفريقيا للشطرنج فى بطولة إفريقيا المفتوحة رجال وسيدات لعام 2023 التى أطلقت بمصر في الفترة من 6 حتى 13 مايو الجاري.

شارك بالبطولة 100 لاعب ولاعبة من أربعة وعشرون دولة إفريقية هي: «مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، نيجيريا، ساحل العاج، كينيا، أوغندا، السنغال، جنوب أفريقيا، موزمبيق، زامبيا، السودان، الصومال، إريتريا، الجابون، تشاد، أنجولا، ليبيريا، موريشيوس، ناميبيا، أثيوبيا، الرأس الخضراء»، فى رقم يعد الأكبر في تاريخ البطولة الإفريقية، متمنيًا له المزيد من التفوق والنجاح.