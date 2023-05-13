السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طالب بكلية الآداب جامعة الإسكندرية يفوز ببطولة أفريقيا للشطرنج لعام 2023

طالب بجامعة الإسكندرية
طالب بجامعة الإسكندرية يفوز ببطولة أفريقيا للشطرنج

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الطالب أدهم فوزى الطالب بكلية الآداب، لفوزه بالمركز الأول ولقب بطل إفريقيا للشطرنج فى بطولة إفريقيا المفتوحة رجال وسيدات لعام 2023 التى أطلقت بمصر في الفترة من 6 حتى 13 مايو الجاري.

شارك بالبطولة 100 لاعب ولاعبة من أربعة وعشرون دولة إفريقية هي: «مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، نيجيريا، ساحل العاج، كينيا، أوغندا، السنغال، جنوب أفريقيا، موزمبيق، زامبيا، السودان، الصومال، إريتريا، الجابون، تشاد، أنجولا، ليبيريا، موريشيوس، ناميبيا، أثيوبيا، الرأس الخضراء»، فى رقم يعد الأكبر في تاريخ البطولة الإفريقية، متمنيًا له المزيد من التفوق والنجاح.

جامعة الإسكندرية بطل إفريقيا للشطرنج بطولة إفريقيا المفتوحة تاريخ البطولة الإفريقية طالب بكلية الآداب

الأكثر قراءة

"الدستور" تنشر جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني محافظة البحيرة

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

محافظ كفر الشيخ يكرم لجنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

هند سعيد صالح تنعى الإعلامية صديقة حياتى: وجعتى قلبى

تكريم 450 من حفظة القرآن الكريم في بني سويف (صور)

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم| كيف تتجنب الغرامة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

لواء. محسن الفحام

السياحة بين الواقع والمأمول

محمد عبدالعزيز

و الذكرُ للإنسان عمر ثانِ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجى.. وخبراء المجلس الأطلسى: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

برعاية مصر.. تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة

مسئولان فلسطينيان: إسرائيل والفصائل توافقان على وقف إطلاق النار بوساطة مصرية

لليوم الخامس على التوالي.. إسرائيل تقصف غزة