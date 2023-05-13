خبير اقتصادى: قطاع الطاقة يقود قاطرة التنمية الاقتصادية

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الطاقة، إن قطاع الطاقة بشقيه يقود قاطرة التنمية الاقتصادية وهو يحظى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية التى تقود قاطرة الإنجازات سواء على المستوى المحلي أو العالمي ويستشرف لمصر مكانة هي تستحقها بالفعل خصوصًا بعد تحولها من دولة مستهلكة للطاقة إلى دولة مصدرة.

خبير اقتصادي: قطاع الطاقة يقود قاطرة التنمية الاقتصادية

وتابعت "علي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور": لقد بنت مصر رؤيتها فى استراتيجية الطاقة على تأمين إمدادات الطاقة وضمان الاستدامة بطرق آمنة ووسائل تحافظ على البيئة وبأقل تأثير ممكن على المناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية وضمان الاستدامة أمر مهم وحيوي في عملية الإمدادات في ظل الظروف الراهنة وعملية الانتقال الطاقي.

وفي وقت سابق عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا عبر الفيديوكونفرانس مع رئيس شركة "BITCRUDE ENERGY" الكندية كال برودر ونائبه لتنمية الأعمال وائل ذكري؛ لبحث التقنيات المبتكرة التي طورتها لنقل ومعالجة البترول الخام بمعدل انبعاثات صفري، في إطار العمل على استخدام الوقود الأحفوري بأسلوب مستدام وصديق للبيئة.

وشهد اللقاء - حسب بيان للبترول - حضور عدد من قيادات وزارتي البترول والثروة المعدنية والبيئة، حيث استعرضت الشركة خلال اللقاء التقنيات المبتكرة التي طورتها وتعمل على تحويل الخام إلى صورة صلبة، بما يجعلها آمنة على البيئة أثناء النقل وفقًا لاتجاهات توزيعه إلى الأسواق الداخلية أو الخارجية، ومن ثم إجراء عمليات المعالجة لإعادة الخام إلى حالته الأصلية، وكذلك إمكانية تكريره للحصول على منتجات بترولية عالية الجودة.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع شهد بحث رغبة الشركة في التعاون مع مصر واهتمامها بالاستثمار على أرضها في هذا النشاط، وذلك في ظل ما لمسته من توجه مصري جاد لتبني الأساليب المستدامة والصديقة للبيئة في مجال الطاقة وخاصة في استخدام الوقود الأحفورى بشكل مسئول بيئيًا بهدف خفض الانبعاثات التزامًا بما أكدته قمة COP 27 في شرم الشيخ وانطلاقًا مما تتمتع به مصر من مكانة فريدة كمركز إقليمى للطاقة وبوابة لقارة إفريقيا.