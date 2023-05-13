السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم العالي: نولي اهتمامًا بملف التطوير المهني وربط التعليم باحتياجات سوق العمل

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التطوير المهني وربط التعليم العالي باحتياجات سوق العمل؛ اتساقًا مع مجهودات الدولة المصرية والتزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مساء اليوم السبت، بفريق عمل المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الأقصر "UCCD Luxor"، على هامش حفل ختام الملتقي السنوي الرابع للمراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة الأمريكية، بحضور الدكتور مها فخري المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، والدكتور أمل عبدالرحمن، مدير المشروع، والدكتور صلاح أبوالحسن، مدير المركز.

وأشار الوزير - وفقاً لبيان لجامعة الأقصر - إلى أنه في ضوء النجاح المتميز والتأثير الإيجابي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني في بناء قدرات طلاب وخريجي الجامعات المصرية، فقد تم إطلاق برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف ضمن إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وثمن عاشور، الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية التي شاركت في فعاليات الملتقى، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتنفيذ ما انتهى إليه الملتقى من توصيات؛ لدورها الهام في تطوير أداء المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعات المصرية، بما ينعكس على أداء الخريجين وقدراتهم على المنافسة في سوق العمل، وتعظيم فرصهم في الحصول وظائف عمل مناسبة.

وكان الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، قد شارك في ختام فعاليات الملتقى السنوي الرابع الذي نظمه مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني تحت عنوان "The Way Forward" خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو الجاري، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وزير التعليم العالي جامعة الاقصر التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 الجامعة الأمريكية

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