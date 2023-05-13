تكريم 450 من حفظة القرآن الكريم في بني سويف (صور)

كرم رجل الأعمال محمد إبراهيم الشنراوي رئيس مجلس أمناء المؤسسة الدولية للتنمية الاقتصادية، والدكتور عبد الله على مبروك عضو مجلس النواب رئيس مجلس إدارة جمعية طلاب العلا، 450 متسابقا من حفظة القرآن الكريم في الحفل الختامي لمسابقة المليون جنيه لحفظة القرآن الكريم بمستوياتها الثلاث لأبناء مراكز ببا والفشن وسمسطا، والتي تقام تحت رعايتهما.

وشهد الاحتفال حضور الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق والداعية الإسلامي، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية، وأهالي المتسابقين.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها الشيخ نادي سعد جابر ابن مركز سمسطا بمحافظة بني سويف، والفائز مؤخرا بعد تمثيله لجمهورية مصر العربية بالمركز الأول في المسابقة ضمن الخمس مراكز الأولي في المسابقة التي أقامتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بدولة الأردن.

وألقى النائب عبد الله على مبروك، عضو مجلس النواب، راعي الحفل، تحدث فيها عن فضل حافظ كتاب الله ومنزلته، مشيراً إلى أن القرآن دستور وحياة ، ورحب بحضور رجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وأكد محمد إبراهيم رجل الأعمال، أن الحفل أقل ما نقدمه لحفظة القرآن من الشباب والأطفال والفتيات، مؤكداً أنه سيتم تنظيم مسابقة على مستوى المحافظة للوصول إلى أكبر عدد من حافظين كتاب الله، موجهاً الشكر إلى أهالي الفائزين لحرصهم على تعليم أبنائهم كتاب الله.

وعلى هامش الحفل، ألقى الشيخ خالد الجندي، الداعي الإسلامي كلمة أعرب فيها عن سعادته بحضور هذا الحفل لتكريم حفظة القرآن، مثنيا عليهم وأعرب عن تقديره لهم وفرحته الغامرة لحضوره وتكريم حافظين كتاب الله دستورنا، الذي إذا قال به صدق، وإذا حكم به عدل، وإنه كلام الله الذي أنزل على سيدنا محمد المتعبد بتلاوته، وقدم التحية لمنظمي الحفل ورحب بحضور الأخوة المسيحيين شركاء الوطن تحت مظلة الرئيس السيسي رئيس كل المصريين.

وألقى الشيخ سالم عبد الجليل، العالم الجليل كلمته متحدثا عن فضل حافظ القرآن ومنزلته ومكانته، والذي يقال له اقرأ ورتل مثلما كنت ترتل في الدنيا فأن منزلتك عند أخر آية تقرأها.

واختتم الحفل بتسليم شهادات تقدير ودروع على الفائزين في المسابقة التى أقيمت في شهر رمضان الماضي، كما فاز برحلة العمرة 18 متسابقين في حفظ القرآن الكريم كاملاً، وتم تسليمهم هدايا وسط سعادة جموع الحاضرين.

وعبر أهالي المتسابقين عن سعادتهما بالتكريم موجهين شكرهم للقائمين على الاحتفالية.

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